صدور توجيهات جديدة من محافظ «شبوة» لإنعاش الحركة الرياضية بالمحافظة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - شبوة

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وجه محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم الأحد بالشروع في استكمال مشروعات البنية التحتية لأرضية ملعب الفقيد الخليفي بعتق استعدادا لتعشيبه بالعشب الصناعي كأول ملعب معشب بالمحافظة.

كما كلف خلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع لجنة برئاسة الوكيل سالم الاحمدي بإعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل بيت الشباب بالمحافظة مع التجهيز والتأثيث الكامل له .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي ومدير عام المحافظة محمد الربيزي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان الاتفاق على طبيعة برامج الاعمال المشتركة بين الوزارة والمحافظة وتحديد التعاون على كل منهم في استئناف واستكمال البنية الأساسية للمشروعات الرياضية المعثرة بمدينة عتق .

الى ذلك ناقش المحافظ برامج العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة والهادفة إلى معالجة اسباب توقف العمل في حزمة من المشروعات الرياضية الهامة بمركز المحافظة مدينة عتق وغيرها من القضايا والمواضيع المرتبطة بواقع الشباب والرياضية بالمحافظة وآليات تعزيز المناشط المختلفة لهم و تحقيق المقومات الأساسية للنهوض بهما من جديد وبما يكفل حضور المحافظة ومشاركتها في مختلف المحافل الشبابية والرياضية وعلى كافة المستويات .

مؤكدا دعمه لقطاع الشباب والرياضة والعمل على انعاش الحركة الرياضية بالمحافظة وإيجاد مناشط شبابية متنوعة تعود بالفائدة على شباب المحافظة وتمنع عنهم الانزلاق في السلوكيات المضرة بهم وباسرهم وبالمجتمع .

من جانبه عبر وكيل وزارة الشباب الدكتور منير لمع عن سعادته بزيارة المحافظة التي وصفها بالوجه الحقيقي لليمن الاتحادي القادم ، ونقل تحيات معالي الوزير نائف البكري ، مؤكدا اهتمامه وكافة قيادة الوزارة بالقطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة وحرصة على تطوير منظومة البنية الاساسية للمشروعات الرياضية بالمحافظة واستكمال مكونات المتعثر منها .

وثمن عاليا التعاون الذي تقدمه السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة أ. محمد بن عديو ودعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضية فيها ، مثنيا على استعداده للمشاركة الفاعلة مع الوزارة من أجل استكمال المكونات الأساسية للمشاريع الرياضية المتعثرة بالمركز الاداري الاول للمحافظة مدينة عتق ، منوها بدور هذه المشروعات في اعطاء زخم قوي للحركة الرياضية والشبابية بالمحافظة .

وكشف لمع عن توجه الوزارة في اطلاق اعمال استكمال ماتبقى من مقومات مشروعي ملعب الفقيد الخليفي والصالة الرياضية بالمحافظة مطلع العام القادم .

وكان مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان قد استعرض توجهات خطة المكتب للعام القادم الفين وعشرين ، مبينا نوعية المناشط الشبابية والرياضية التي ستنفذ في إطارها ، موكدا بأنها تهدف إلى إيجاد حراك شبابيا ورياضيا غير مسبوق بالمحافظة .