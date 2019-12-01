دولة خليجية تتحدث عن أزمة تعاني منها البلاد

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تحدثت وزيرة المالية الكويتية، عن أزمة تعاني منها البلاد منذ عام 2003.

وقالت وزيرة المالية مريم العقيل، إن نسبة البطالة بين المواطنين ارتفعت من 3.9 % في 2003، إلى 6.4 % في 2017، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وأوضحت العقيل أن التعيين في الحكومة والقطاع الخاص شهد قفزة هائلة في التعيين بواقع 24818 و21024 موظفا بين 2017 و2018 على التوالي.

ولفتت العقيل إلى أن هناك محاولات لوضع حلول جذرية لمشكلات سوق العمل الكويتي، في ظل زيادة الطلب على العمالى عن المعروض منها.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة الكويتية تقوم بالتعيين بما يفوق الطاقة الاستيعابية لها.