إعلان سار من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في «اليمن» لكافة الأكاديميين اليمنيين

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، عن منح للأكاديميين اليمنيين الذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم.

وأوضحت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها في "فيسبوك"، عن توفير منح من قبل صندوق إنقاذ العلماء؛ للأكاديميين الجامعيين في اليمن.

وقال البيان إن صندوق إنقاذ العلماء (IIE-SRF) يعلن عن توفيره منح للأساتذة والأكاديميين؛ والذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم أو عملهم الأكاديمي، من خلال حصولهم على وظائف أكاديمية مؤقتة في كليات وجامعات ومؤسسات بحثية حول العالم.

وأوضح أن باب التقديم مفتوح أمام الأساتذة والباحثين والمفكرين في أي مجال أو أي إختصاص معرفي في اليمن.