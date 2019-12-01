محمد صلاح: أنا طماع

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أطلق نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، تصريحات عقب فوزه فريقه بلقب كأس العالم للأندية، قال فيها إنه "طماع".

ونقلت شبكة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية تصريحات عن محمد صلاح، عقب فوز ليفربول لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية عقب فوز عسير على فلامنغو البرازيلي بهدف دون مقابل.

وقال محمد صلاح: "سعيد بالطبع بالفوز باللقب لأول مرة في التاريخ، لقد كانت بطولة صعبة وخضنا مواجهات قوية".

وعن فوزه بلقب أفضل لاعب في البطولة، قال الدولي المصري: "لم أعد اهتم كثيرا بالألقاب الفردية، فأنا طماع، أود تحقيق إنجازات أخرى مع منتخب مصر مثلا".

وتابع "المنتخب المصري يحتاج إلى الدعم الفترة المقبلة، فنحن نقوم ببناء فريق جديد ولدينا لاعبين مميزين قادرين على التأهل مرة أخرى إلى كأس العالم 2022".

واستمر نجم ليفربول بقوله "كما أنا أرغب كذلك بالفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مرة أخرى، فأنا طماع بعض الشيء في هذا الأمر، وأرغب في تتويج ليفربول باللقبين".

​وتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قائلا "ليستر سيتي ومانشستر سيتي يقدمان مباريات رائعة، كلاهما ينافس على اللقب، من المبكر الحديث عن الفريق المنافس أو الأقرب للقب".