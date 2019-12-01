مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تشعل الجنوب.. تفجير مقار 5 منظمات دولية في ”الضالع“ ومعارك في محيط البنك المركزي بـ”عدن“ ومهاجمة مواقع الجيش في ”أبين“

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر أمنية، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، بقيام مسلحي ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بتفجير مقار خمس منظمات دولية في مدينة الضالع (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر إن مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي فجروا مقار منظمات، أكتد، أوكسفام، مرسي كور، لجنة الإنقاذ الدولية ومركز هيا لتنمية المرأة بمدينة الضالع.

ووفقاً للمصادر لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا، كما لم تصدر أي تعليقات عن تلك المنظمات حتى لحظة كتابة الخبر.

الى ذلك، شن مسلحون يتبعون المجلس المدعوم اماراتيًا هجوما مسلحا بقذائف الآر بي جي والهاون على مواقع تابعة لقوات الجيش الحكومي في منطقة "طاليل" الواقعة في مديرية المحفد جنوب شرقي أبين، لتؤكد مصادر عسكرية جرح عدد من جنود الحكومة.

وفي عدن، اشتبكت قوتان أمنيتان مواليتان للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محيط مبنى البنك المركزي اليمني في مديرية كريتر.

مصدر أمني قال إن حراسة مبنى البنك المركزي يقودها القيادي الموالي لـ"أبو ظبي" مختار النوبي منعت أفراداً يتبعون قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل باعش من دخول مبنى البنك لسحب مرتبات القوات الخاصة، قبل أن يتبادل الطرفان إطلاق النار في محيط مبنى البنك المركزي في المدينة القديمة.

وأفاد المصدر بأن موظفي البنك توقفوا عن مواصلة أعمالهم نتيجة توسع الإشتباكات خارج المبنى قبل أن يعود الهدوء إلى المكان بعد تدخل قادة في المجلس الإنتقالي الجنوبي وانسحاب القوة التابعة لقوات الأمن الخاص.