11 أسطورة حول بطارية الهاتف الجوال.. ما الحقيقة؟

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 306

هل من السيء ترك هاتفك موصولا بالكهرباء طوال الليل؟ هل ينبغي عليك الانتظار حتى تنفد بطاريتك لشحن هاتفك؟ خبراء التكنولوجيا يكشفون الحقيقة حول ذلك.

الأسطورة 1: التوصيل بالكهرباء طوال الليل

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ماريسا لاليبرت إن التكنولوجيا الذكية تمنع الهاتف من مواصلة الشحن بمجرد اكتمال الشحن بالكامل. وحسب سيرجيو فلوريس، وهو مهندس الإلكترونيات في شركة سامسونغ، فإنه في حال انخفاض شحن البطارية مرة أخرى إلى نقطة معينة في الوقت الذي لا تزال فيه موصولة بالكهرباء، فإن الهاتف يدرك متى يبدأ الشحن مرة أخرى.

الأسطورة 2: الوضع الموفر للطاقة

ذكرت الكاتبة أن إبقاء هاتفك في الوضع الموفر للطاقة بعد شحنه لن يضر برمجة الهاتف، ولكنه قد يؤدي إلى تجربة رديئة للمستخدم. من جهته، أوضح براد نيكولز، وهو فني في شركة "ستاي موبايل" لخدمات الصيانة، أن "الهواتف قد صممت لتكون مبهرة بالفعل وتمنحك تجربة رائعة، ولكن عندما تضعها في الوضع الموفر للطاقة، فإنها تتخلص من كل الأشياء الزائدة عن الحاجة، وقد تجعل إضاءة شاشة الهاتف منخفضة الرؤية صعبة، وقد تلاحظ أن الصوت ليس عاليا كما تريد".

الأسطورة 3: الأمن في منفذ الشحن العام

إن استخدام منفذ عام قد يعرض معلوماتك الشخصية للخطر، على عكس مقبس الكهرباء الخاص بك الذي تقوم بتوصيل الشاحن به، فإن هذه الأسلاك التي تشاهدها في المطاعم والمطارات تنشئ مسارا سهلا لنقل البيانات. في هذا السياق، قالت إيفا فيلاسكيز، الرئيسة التنفيذية ومديرة مركز موارد سرقة الهوية، إن "من المحتمل أن يتمكن المخترقون من الوصول إلى أي شيء في هاتفك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والصور. وفي حال كنت مضطرا إلى شحن هاتفك في الأماكن العامة، فإن الشاحن المحمول يعد خيارا أكثر أمانا".

الأسطورة 4: شحن الهاتف الجديد بالكامل

أوردت الكاتبة أن الهاتف الجديد يحتوي على بعض الطاقة، لذلك لن يؤثر استخدامه على دورة حياته على المدى الطويل. والسبب الوحيد الذي يدفع بعض المصنعين لاقتراح شحنه أولا قبل استعماله هو ترك انطباع أولي جيد. بحلول الوقت الذي يصل فيه الهاتف الجديد إلى يديك، تكون الاختبارات وعملية التصنيع قد استنزفت بالفعل ما يصل إلى نصف طاقة البطارية. حيال هذا الشأن، أورد نيكولز أنه "في أغلب الأحيان تهدف هذه التوصيات إلى جعل المستخدمين يشعرون كأنهم يحصلون على الجهاز بالجودة التي وعدوا بها".

الأسطورة 5: لا تشحن الهاتف حتى تنفد البطارية

من الأفضل شحن بطارية أيون الليثيوم في هاتفك قبل أن تنفد طاقتها تماما. وحسب فلوريس فإن "هذا النوع من البطاريات يفقد مستوى سعته الكاملة عند نفاد الشحن، وبالتالي عند إعادة شحنها، فإنها لا تعود إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه في البداية".

الأسطورة 6: التطبيقات لا تستهلك طاقة كبيرة

ذكرت الكاتبة أنه يمكن لتطبيق واحد فقط أن يستهلك قدرا كبيرا من طاقة بطارية هاتفك. ولعل أبرز مثال عن هذه التطبيقات هو فيسبوك، حيث أكد نيكولز أن "هذا التطبيق يبحث باستمرار عن الرسائل وتحديثات الحالة". كما أن بعض مستخدمي أندرويد أفادوا بأن حذف تطبيقات فيسبوك من الهاتف ساعد بقية التطبيقات على العمل بسرعة أكبر بنسبة 15%، كما وفر 20% من عمر بطارية هواتفهم.

الأسطورة 7: لا جدوى من إيقاف تشغيل هاتفي

بينت الكاتبة أن إعادة ضبط هاتفك قد يساعد في الحفاظ على البطارية. لكن معظم الأشخاص لا يغلقون التطبيقات تماما عند الانتهاء من استخدامها، لذلك تبقى مفعلة. قد لا يستخدم كل تطبيق الكثير من الطاقة، ولكن كلما زاد استهلاكها قصر عمر البطارية. بعبارة أخرى، إذا كنت معتادا على ترك التطبيقات مفتوحة، فقم بإعادة ضبط هاتفك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمنع التطبيقات من امتصاص الطاقة.

الأسطورة 8: لا ينبغي استعمال الهاتف أثناء شحنه

لا تتردد في فتح التطبيقات أو تلقي المكالمات أثناء شحن هاتفك. في هذا الصدد، قال فلوريس إنه "رغم أن الطاقة المستخدمة أثناء شحن الهاتف تختلف عن تلك التي تستخدمها البطارية عادة، ولكن تكون نتائج الدوائر الكهربائية وأداؤها هي نفسها دائما"؛ فإن هناك تحذيرا واحدا ينبغي الانتباه إليه؛ وهو أن التطبيقات المفتوحة تستخدم الطاقة أثناء شحن الهاتف، مما يعني أن الشحن سيستغرق وقتا أطول، لذلك إذا كنت بحاجة إلى شحن كامل بسرعة، فينبغي عليك عدم العبث بهاتفك.

الأسطورة 9: ينبغي أن أدخر المال من خلال شراء شاحن مقلد

نوهت الكاتبة إلى أن شراء شاحن مقلد عن علامة تجارية معروفة قد يتسبب في تلف بطارية هاتفك. وقد أوضح نيكولز أن "أجهزة الشحن الرخيصة لا تملك بالضرورة المعايير المعمول بها لشحن هاتفك باستمرار بالطاقة المطلوبة. وقد يتسبب تقلب الجهد الكهربائي في إتلاف منفذ الشاحن، وحتى إتلاف البطارية. لذلك إن أفضل رهان لك هو التمسك بالمنتجات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة".

الأسطورة 10: لا فائدة من النقر على "إخراج"

تجدر الإشارة إلى أن فصل هاتفك عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون النقر على عبارة "إخراج" قد يؤدي إلى تلف ملفاتك. من جانبه، قال نيكولز إنه "في حال نزعت الهاتف من الحاسوب قبل نقل الصور أو البيانات، فقد يؤدي إلغاء توصيلها إلى تعطيل هذا الاتصال بسرعة". وقد ينتهي بك الأمر مع ملفات تالفة أو امتناع هاتفك من إجراء نسخ احتياطي كامل.

الأسطورة 11: البحث عن شبكة واي-فاي يقتل البطارية

أفادت الكاتبة بأن البحث عن شبكة واي-فاي يستهلك الطاقة، ولكن ليس بالقدر الذي يمكن ملاحظته. عندما يبدأ هاتفك في البحث عن شبة واي-فاي، فإنه يبحث عن إشارات من نقاط الوصول ويرسل إشاراته الخاصة لإعلامها بوجوده في المكان نفسه، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إيقاف تشغيل شبكة واي-فاي في كل مرة تغادر فيها المنزل.