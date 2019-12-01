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منظمة دولية تكشف عن تقرير كارثي حول حياة اليمنيين ,, هذه إنجازات الحوثيين

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أن 8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس.

مشيرة إلى أن "هناك 7 من من كل 10 أشخاص في ​اليمن​ لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على ​المياه​ النظيفة، بحسب وكالة أنباء "حضرموت".

كل هذه المؤشرات الكارثية جاءت نتيجة الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن , وزجهم باليمن في صراع طائفي وحرب أهلية أهلكت الحرث والنسل .

ونشر الهلال الأحمر في اليمن تغريدة على حسابه الرسمي على التويتر عرض فيها جميع الإحصائيات المأساوية للشعب اليمني.

​كما أكدت منظمة العفو الدولية أن اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى، ولفتت إلى أن "اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى وهذه كارثة إنسانية".

واتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الجمعة الماضي، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمنع فريق للجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

 
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