شرطة تعز تعلن القبض على المتهمين بقتل مرافقي المحافظ

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 48

أعلنت قوات الشرطة العسكرية بتعز، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، القبض على عشرة سجناء متهمين في جريمة قتل مرافقي محافظ المحافظة بعد ساعات على فرارهم من سجن مدينة التربة.

وقالت قوات الشرطة العسكرية في بلاغ صحفي بأنها تمكنت من إلقاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.

يشار إلى أن فرار هؤلاء السجناء حدث بعد أيام من إصدار النيابة العامة قرار اتهام بتورطهم بقتل أشرف الذبحاني وأسامه الاشعري مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان، بداية شهر أكتوبر الفائت، في مدينة التربة.