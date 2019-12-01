هكذا ظهر رئيس الإمارات إلى جوار أخيه محمد بن زايد (شاهد فيديو)

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد، إلى جوار شقيقه ولي العهد، محمد بن زايد.

وبدا رئيس الإمارات في ظهوره متعبا، فيما ركز التصوير الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة على ولي العهد، محمد بن زايد.

ويعتبر ظهور خليفة بن زايد نادرا، حيث كان آخر ظهور له وهو متعب للغاية، مطلع شهر رمضان المبارك، وهو الظهور الأول له حينها، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018.