شاهد فيديو صادم من صنعاء القديمة .. مواطن يحرق نفسه والأهالي يحاولون انقاذه

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في واقعة صادمة ومأساوية، أقدم مواطن في أحد أحياء العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، الخميس، على إضرام النار في جسده احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.
وبحسب ما نقله "العاصمة أونلاين" عن مصدر محلي فإن مواطن في حي صنعاء القديمة وسط العاصمة صنعاء، أقدم قبل يومين (الخميس)، على إضرام النار في جسده في محاولة للانتحار احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال المصدر إن مجموعة من سكان الحي تدخلوا لإنقاذ المواطن المنتحر، بإطفاء النيران المشتعلة على جسده ونقله الى غرفة العناية المشددة في أحد المستشفيات القريبة من منطقة، إلا أنه قد تعرض لإضرارٍ بالغة جراء تمكن الحريق من جسده .
ويرفق مأرب برس مع هذا الخبر تسجيل مرئي يظهر المشهد الصادم أثناء إضرام المواطن النيران في جسده واحتراقه قبل تدخل بعض الجيران في الحي.
ويعاني المواطنون في صنعاء أوضاعاً معيشية متدهورة في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية التي نهبت مرتبات موظفي الدولة منذ ثلاثة أعوام، وعملت على تبديد فرص المعيشة بإجراءاتها التعسفية المستمرة.