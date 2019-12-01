أردوغان يدلي بتصريحات نارية ويتوعد : لن نتراجع وسنوفر كل الإمكانيات البرية والجوية والبحرية في ليبيا

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتراجع عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا ليس في نيتها “افتعال المشاكل” مع أي أحد.

وقال أردوغان، خلال تدشين أول غواصة تركية الصنع : “سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، إذا تطلب الأمر، وسنوفر كل الإمكانيات البرية والجوية والبحرية”، وذلك حسب واكلة “الأناضول” التركية.

وأضاف ،أردوغان : “تركيا ليس لديها النية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان”، مشددا على أنه “لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا ما يتعارض مع قوانيننا أو القانون الدولي”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده “ستقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات التركية لليبيا برا وبحرا وجوا”.

ووصل أردوغان اليوم الأحد، إلى مدينة كولجك للمشاركة في احتفال تقيمه البحرية التركية، لإطلاق “بيري رئيس”، أول غواصة محلية الصنع، في أحواض بناء السفن بالمدينة.

وجرى بناء الغواصة في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية في مجال صناعة الغواصات.