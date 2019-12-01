العثور على جثة وافد عربي في محيط مسجد في مكة المكرمة

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عثرت السلطات الأمنية في السعودية، على جثة مقيم من جنسية عربية، ملقاة داخل سور مسجد في منطقة الحسينية في مكة المكرمة.
ووفقًا لموقع ”سبق“ المحلي؛ فإن الجهات الأمنية حضرت إلى مكان العثور على الجثة، حيث قام رجال الهلال الأحمر بفحص الضحية، وتبيّن أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية المختصة، تواصل البحث والتحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها والتحقق من شخصية الجاني، المشتبه به بالإقدام على قتل الوافد العربي.