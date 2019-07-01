اللواء أمين العكيمي يقود معركة فاصلة ضد قضايا الثارات في محافظة الجوف وينجح في أنهاء قضية ثأر حساسة

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اسفرت جهود مضنية قادها عدد من المشائخ والوجهاء بقيادة اللواء أمين العيكيمي محافظ محافظة الجوف من انهاء قضية الثأر العالقة بين قبيلتي ال هضبان وال الرباقة ، والتي استمرت لأعوام طويلة وراح ضحيتها الكثير من أبناء القبيلتين .
وفي اللقاء الذي جمع كل الأطراف بحضور كل الوجهاء أكد اللواء أمين العيكيمي " أن الجوف قدمت نموذجا وطنيا مشرفا في الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود بين اطياف المجتمع بمختلف مشاربهم القبلية والسياسية في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من ايران والذي يحاول اشعال القضايا القبلية الخامدة بالمحافظة واعادتها للواجهة من جديد والاستفادة منها وتحويل المحافظة الى مشاريع وصراعات داخلية .
وأضاف العكيمي ان المحافظة اليوم تقدم نموذجاً في التعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد ومن يحاول زعزعة استقرار المحافظة لن يجني سوى الخيبة، وأن التعايش الداعم الحقيقي للتنمية، مضيفاً ان الثأر يعتبر عائقاً وحجر عثرة امام القطاع الأمني والذي يشكل الداعم الأول للقطاع الخاص والعام .
وشكر المحافظ ابناء قبيلتي ال هضبان وال الرباقة على التجاوب وتحكيم العقل وانهاء كل الخلافات ، وهذا يدل على التوعية وحرص القبيلتان بالعيش بسلام بعيداً عن الثأر، مطالباً ابناء اليمن من عقال واعيان ومفكرين ومثقفين واعلاميين ونشطاء ومنظمات مجتمع مدني محاربة الثأر والسعي على انهاء القضايا الثأر التي تضر بالمحافظة والوطن ككل .