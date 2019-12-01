موقع إماراتي : هناك موسيقيات سعوديات يخطفن الأضواء سريعا أردوغان يدلي بتصريحات نارية ويتوعد : لن نتراجع وسنوفر كل الإمكانيات البرية والجوية والبحرية في ليبيا العثور على جثة وافد عربي في محيط مسجد في مكة المكرمة اللواء أمين العكيمي يقود معركة فاصلة ضد قضايا الثارات في محافظة الجوف وينجح في أنهاء قضية ثأر حساسة الحضرمي يرد على الانفصالي عيدروس الزبيدي عاجل : السعودية تعلن إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج وتؤكد جاهزيتها العسكرية بابل العراق تنتفض في وجه ايران وقاسم سليماني تحذير .. موجة برد شديدة ستضرب 8 محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة ضربة كبيرة تعصف بـ «مجلس عيدروس» وأسماء 24 قياديا وناشطا اعلنوا استقالتهم أبرزهم «الجفري والسليماني وبن بريك» الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته والدولار والسعودي يتراجعان «أسعار الصرف الآن»
وقعت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقع مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".
وقالت الوزارة أإن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.
من جانبه، أكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".
وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.