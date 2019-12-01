عاجل : السعودية تعلن إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج وتؤكد جاهزيتها العسكرية

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وقعت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقع مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".

وقالت الوزارة أإن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.

من جانبه، أكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.