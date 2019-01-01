تحذير .. موجة برد شديدة ستضرب 8 محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر المركز الوطني للأرصاد ،اليوم، المواطنين من موجة برد شديدة مع تكون صقيع في 8 محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الطقس سيكون باردًا وجافًا على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع) وأجزاء من محافظتي أبين، شبوة، وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.

وأضاف المركز، أن موجة البرد سوف يكون لها تأثيرات على المحاصيل الزراعية خاصة من هم في المرتفعات الجبلية.

وسجل المركز أقل درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم الاحد وجاءت على النحو الآتي:

ذمار : درجتان مئويتان ، عمران : ثلاث درجات مئوية ، صنعاء : 3.5 ، حجة : 5.2 ، السدة : 6 درجات، عتق : 8.8 ، إب : 9 ، المحويت : 10.3 ، سيئون : 10.8 درجات.

ودعا المركز الوطني المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بأخذ الاحتياطات اللازمة التي تقيهم تأثيرات البرد.