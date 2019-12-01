ضربة كبيرة تعصف بـ «مجلس عيدروس» وأسماء 24 قياديا وناشطا اعلنوا استقالتهم أبرزهم «الجفري والسليماني وبن بريك»

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 1915

عصفت عدد من الاستقالات بما يسمى المجلس الانتقالي مؤخرا، وكان اكثرها تاثيرا تقديم القيادية في ما يعرف بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ونائبة رئيس لجنة المرأة بالمجلس، ليلى بن بريك استقالتها من منصبها، لأسباب وصفتها بالمناطقية.

وتأتي استقالة بن بريك بعد أيام من استقالة الشيخ علي محسن السليمان، من رئاسة المجلس الانتقالي في محافظة شبوة ، حيث حملت الاستقالتان الأسباب التي أدت بكل من (ليلى بن بريك) و(نديم حسن النقيب) إلى تقديمهما.

وخلال اسبوع واحد فقط أعلنت عدد من القيادات السياسية استقالاتها من المجلس بينها استقالة غير معلنة لرئيس المجلس بمحافظة شبوة علي السليماني .

وطفت إلى السطح هذه الاستقالات وبصورة غير متوقعة بعد نحو شهرين على توقيع اتفاقية الرياض.

فيما يلي اسماء ابرز المستقيلين من المجلس الانتقالي بحسب ما تدواله ناشطون خلال الساعات الماضية :

١- عبدالرحمن محمد الجفري - عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي.

٢- نديم النقيب - عضوية الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي التي يرأسها أحمد بن بريك.

٣- الشيخ محمد دولي السقطري - قيادي في المجلس الانتقالي بسقطرى.

٤- علي محسن السليماني - رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة .. وعودته الى شبوه.

٥- عيدروس باعوضه - نائب رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة .. وعودته الى مسقط راسه بشبوة.

٦- الشيخ بكر ناصر طالب - عضو الجمعية العمومية التابعة للانتقالي.

٧- مجور فهد الطالبي - عضو الجمعية العموميه التابعة للانتقالي.

٨- سالم صالح مبخوت - عضو الهيئة التنظيمية لانتقالي مديرية جردان.

٩- الدكتور فضل منصور القاحلي - الهيئة الاعلامية لانتقالي شبوة.

١٠‏- ليلى بن بريك عضو الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ونائبة رئيس لجنة المرأة بالمجلس.

١١- نقيب كلد - مستشار الجمعية العمومية التابعة للانتقالي.

١٢- محمد عادل شاجرة - قيادة الانتقالي ابين.

١٣- بن حمدين الضالعي - ناشط تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

١٤- محمد السيد - عضو الانتقالي من يافع الحد.

١٥- أديب صالح العبد - رئيس الدائرة الإعلامية للانتقالي بشبوة.

١٦- بيحان محمد عبد الله كرمون - رئيس دائرة الشباب شبوة.

١٧- حليمة أحمد علوي - رئيس دائرة المرأة شبوة.

١٨- سالم محمد حدير - رئيس دائرة الوعي و الارشاد شبوة.

١٩- أحمد حسين القدسي - رئيس دائرة الحقوق والحريات شبوة.

٢٠- ناصر الطويل باحاج - عضو انتقالي شبوة

استقال واوقف نشاطه واغلاق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

٢١- عبدالقادر محمد القاضي - الناشط الاعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي استقال واغلق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

٢٢- خالد السنمي - الناشط الاعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي استقال واغلق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

٢٣- حسين عاطف جابر - الناشط الاعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي .. استقال واغلق صفحته.

٢٤- عبدربه سيلان العولقي - ناشط اعلامي ،استقال واغلق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعلن تاييده للشرعية.