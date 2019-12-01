الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته والدولار والسعودي يتراجعان «أسعار الصرف الآن»

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شهدت العملة اليمنية تحسنا طفيفا اليوم الاحد بعد ايام من تراجع متسارع في قيمتها امام سلة العملات الاخرى.
وشهدت تعاملات اليوم بحسب ما رصده مأرب برس ، تراجعا نسبيا في اسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني.
وكان الدولار الواحد قد تخطى حاجز الـ 600 ريال يمني الايام الماضية ، قبل ان يتراجع اليوم الاحد (الدولار يساوي 584 ريال).
والحال ذاته مع الريال السعودي الذي تراجع من (158 الى 154 ريال يمني).
فيما يلي اسعار صرف الدولار والريال السعودي ظهر اليوم الاحد :
شراء الدولار 584
بيع الدولار 586
شراء السعودي 153.80
بيع السعودي 154