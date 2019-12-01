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عبدالله بن زايد يهاجم الإسلام ويدعو لتجديده بالتطبيع مع إسرائيل.. ونتنياهو يرحب بشدة

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب
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تسبب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد دعوته للتطبيع مع إسرائيل عبر ترويجه لمقالة تدعوا لإصلاح أو تجديد) الإسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.

ونشر “بن زايد” على حسابه الرسمي بتويتر المقالة التي جاءت بجريدة (The Spectator) وهي مجلة بريطانية أسبوعية تتناول السياسة والثقافة والشؤون الجارية.

ودعت الجريدة في مقالها الذي تبناه وزير خارجية الإمارات إلى ما وصفته بـ “تجديد الاسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.”

من جانبه أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتبني ابن زايد لهذه الفكرة، وشارك تغريدته على حسابه الرسمي بتويتر وعلق:”أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام.”

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