عبدالله بن زايد يهاجم الإسلام ويدعو لتجديده بالتطبيع مع إسرائيل.. ونتنياهو يرحب بشدة الاستقالات الجماعية تربك الزبيدي وتدفعه للكذب أمام أنصاره وزير إسرائيلي يدعو لإمهال السلطة 48ساعة وهدم قرية فلسطينية كل يوم إنتهاكات فضيعة وتعذيب وحشي، قصص ناجون من سجون الحوثي تركيا توجه رسالة لمصر وروسيا والإمارات: من الآن نحن في الميدان أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني(إستقرار نسبي) الفنانة شهيرة : طول عمري محتشمة ..سيبوني في حالي قصة المعلم فيصل الريمي تكشف معاناة القطاع التعليمي تحت سلطة المليشيات إنفلونزا الخنازير الموجه الجديدة من الأوبئة التي تهدد اليمن الحوثي يوصد نافذة السلام ويرضى بالخروج مع اليمنيين بنتيجة صفر
تسبب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد دعوته للتطبيع مع إسرائيل عبر ترويجه لمقالة تدعوا لإصلاح أو تجديد) الإسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.
ونشر “بن زايد” على حسابه الرسمي بتويتر المقالة التي جاءت بجريدة (The Spectator) وهي مجلة بريطانية أسبوعية تتناول السياسة والثقافة والشؤون الجارية.
ودعت الجريدة في مقالها الذي تبناه وزير خارجية الإمارات إلى ما وصفته بـ “تجديد الاسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.”
من جانبه أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتبني ابن زايد لهذه الفكرة، وشارك تغريدته على حسابه الرسمي بتويتر وعلق:”أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام.”