عبدالله بن زايد يهاجم الإسلام ويدعو لتجديده بالتطبيع مع إسرائيل.. ونتنياهو يرحب بشدة الاستقالات الجماعية تربك الزبيدي وتدفعه للكذب أمام أنصاره وزير إسرائيلي يدعو لإمهال السلطة 48ساعة وهدم قرية فلسطينية كل يوم إنتهاكات فضيعة وتعذيب وحشي، قصص ناجون من سجون الحوثي تركيا توجه رسالة لمصر وروسيا والإمارات: من الآن نحن في الميدان أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني(إستقرار نسبي) الفنانة شهيرة : طول عمري محتشمة ..سيبوني في حالي قصة المعلم فيصل الريمي تكشف معاناة القطاع التعليمي تحت سلطة المليشيات إنفلونزا الخنازير الموجه الجديدة من الأوبئة التي تهدد اليمن الحوثي يوصد نافذة السلام ويرضى بالخروج مع اليمنيين بنتيجة صفر
في خطاب مرتبك لما يسمى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بعد الاستقالات الجماعية التي ضربت مجلسه المدعوم من دولة الامارات خلال الايام الماضية قال إن ما حصل في شبوة كان مخطط له، لكن النخبة الشبوانية سوف تعود وتُعيد لأبناء شبوة حقهم وستقوم بدورها المناط بها في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، إلى جانب المقاومة الجنوبية وقوات الأمن الجنوبية من أحزمة ونخب في محافظات الجنوب الأخرى، في إشارة إلى أن الانفصاليين سيحشدون كامل قوتهم للسيطرة على شبوة وطرد الحكومة.
و توعد "الزبيدي "بالسيطرة العسكرية على محافظة شبوة، واعتبر اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الانفصال وأن دولة الجنوب قادمة. وأكد الزبيدي أن اتفاق الرياض، جاء بعد سنوات من النضال منذ 1994 وحتى 2015، ويتيح الاتفاق أن يكون المجلس الانتقالي ممثلا للجنوب في المفاوضات الأممية والقرارات المصيرية، حيث لن تكون هناك مخرجات متعلقة بالجنوب، إلا وسيكون المجلس، يد وقرار فيها.
وشدد "الزبيدي " أن الاتفاق خرج بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولة الجنوب، وأضاف بأن الدولة القادمة ليست دولة إقصاء وتهميش، بل هي دولة للجميع".
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الفصلي للقيادة المحلية للمجلس المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن، وفق مانشر موقع المجلس.
وأظهرت هذه التصريحات نية الانتقالي معاودة الهجوم على شبوة اليمنية، وانتزاعها من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، رغم اتفاق الرياض الذي ينص على إنهاء التمرد وتشكيل حكومة مشتركة مع الانفصاليين.
وأعتبر محلليين سياسيين ان تلك التصريحات تعتبر تمرد واضح على اتفاق الرياض . وتسأل العديد من السياسيين كيف تسمح القوات السعودية للزبيدي يتكلم ويحرض خلافا لما اتفق عليه في اتفاق الرياض .
وقال عدد من الناشطين ان تفسير اتفاق الرياض للزبيدي في كلمته خدعة جديدة وكذبة كبرى لمناصريه وخاصة بعد الاستقالات الجماعية التي ضربت مجلسه في ابين وشبوة وحضرموت وان اتهام الزبيدي لانصاره شبوة بـ "الخيانة و بتدبير سقوط المحافظة بيد القوات الحكومية.
وتأتي هذه الاتهامات عقب استقالة رئيس الفرع في المحافظة علي محسن السليماني على خلفية اتهامه بتسليم المحافظة لقوات هادي. كما اتهم الزبيدي صالح بن فريد العولقي أبرز أعمدة الانتقالي سابقا في شبوة على خلفية مشاركته في مؤتمر للقوى الجنوبية ببروكسل.
إلى ذلك، أعلن الناشط السياسي وعضو المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة ناصر الطويل استقالته من المجلس. وكتب الطويل في منشور له على حسابه في فيس بوك، "انا ناصر الطويل باحاج وبكامل قواي العقليه اعلن استقالتي من المجلس الانتقالي".
وكانت قيادات الانتقالي في شبوة قد أعلنت خلال الأيام الماضية استقالتها من المجلس، استجابة لنداء محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو الذي رحب بالخطوة التي اتخذتها قيادات "الانتقالي " والتي وصفه بـ "المتمثلة في عودتهم إلى صف الوطن لمواجهة العدو الحقيقي المتمثل في مليشيات الحوثي".