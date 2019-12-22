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أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني(إستقرار نسبي)

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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مع بداية تعاملات اليوم الأحد22-12-2019، تشهد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال، استقرارا نسبيا في محلات الصرافة بمختلف المحافظات.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

دولار أمريكي شراء 598 بيع 603 

ريال سعودي شراء 157.5 بيع 158

 

أسعار صرف الريال في صنعاء:

دولار أمريكي : شرااء 581_583 بيع 588_589

ريال سعودي: شراء 153_153.5 بيع 154_154.3

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