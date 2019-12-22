أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني(إستقرار نسبي) الفنانة شهيرة : طول عمري محتشمة ..سيبوني في حالي قصة المعلم فيصل الريمي تكشف معاناة القطاع التعليمي تحت سلطة المليشيات إنفلونزا الخنازير الموجه الجديدة من الأوبئة التي تهدد اليمن الحوثي يوصد نافذة السلام ويرضى بالخروج مع اليمنيين بنتيجة صفر بينهم قيادات.. وصول 80 قتيلا وجريحاً «حوثياً» الى مستشفيات «الحديدة وصنعاء» غزل «تطبيعي» متبادل بين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات «الجيش» يعلن إنتصار جديد ضد «الحوثي»..سقوط مواقع استراتيجية ومصرع قيادي«حـوثي»بارز وزير الأوقاف يزف بشرى سارّة لحجاج «اليمـن» للموسم القادم بعد يومان من مهاجمة الامارات.. اغتيال قائد عسكري رفيع المستوى بمأرب
مع بداية تعاملات اليوم الأحد22-12-2019، تشهد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال، استقرارا نسبيا في محلات الصرافة بمختلف المحافظات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
دولار أمريكي شراء 598 بيع 603
ريال سعودي شراء 157.5 بيع 158
أسعار صرف الريال في صنعاء:
دولار أمريكي : شرااء 581_583 بيع 588_589
ريال سعودي: شراء 153_153.5 بيع 154_154.3