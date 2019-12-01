الفنانة شهيرة : طول عمري محتشمة ..سيبوني في حالي

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قالت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة إنها تتعرض للكثير من المضايقات بسبب قراراتها الشخصية مثل ارتداء الحجاب أو غيره.
وانتقدت الفنانة شهيرة انشغال البعض بفكرة عودتها للحجاب أو خلعها له. وعبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،
كتبت: “خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم فعشان نزلت صوره بإيشارب بسيط مع بنات العيله يبقى شهيره تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم”.
وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت سابقا لانتقادات بسبب خلعها الحجاب.