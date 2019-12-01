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بينهم قيادات.. وصول 80 قتيلا وجريحاً «حوثياً» الى مستشفيات «الحديدة وصنعاء»

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

 

وحاولت مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية، صباح اليوم، التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية وفقا لموقع الجيش سبتمر نت. 

 

واستهدفت قوات الجيش مجموعة المليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

 

إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء، 80 قتيلا وجريحا حوثيا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.

     

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

 
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