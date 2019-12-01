غزل «تطبيعي» متبادل بين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات

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رحب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بـ"التقارب الحاصل بين إسرائيل وكثير من الدول العربية"، في إقرار من رأس الدولة العبرية بتصاعد مظاهر التطبيع بين الجانبين.
وأوضح نتنياهو في تغريدة كُتبت باللغة العربية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، تعليقاً على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الذي شارك على حسابه مقالاً بعنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي-إسرائيلي في طور التشكُّل بالشرق الأوسط".
ويتحدث المقال عن "رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، في الوقت الذي تتلاشى فيه الكراهية القديمة"، كما يتضمن المقال اعترافاً إماراتياً رسمياً بوجود كنيس يهودي في دبي.
وهذه ليست المرَّة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.
وترتبط مصر والأردن من بين جميع الدول العربية فقط بمعاهدتي سلام مع "إسرائيل".