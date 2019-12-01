«الجيش» يعلن إنتصار جديد ضد «الحوثي»..سقوط مواقع استراتيجية ومصرع قيادي«حـوثي»بارز

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت، السيطرة على مواقع جديدة بمديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله، إن قوات الجيش الوطني نفذت الجمعة، عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرق مركز المديرية.
وقال "إن العملية أسفرت عن مصرع اركان حرب الميليشيا في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار.
وأشار إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.