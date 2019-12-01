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الأمير محمد بن نايف يفاجئ السعوديين بحضوره في هذا الحدث مع شقيق الملك سلمان... فيديو

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في حفل زواج ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، في أول ظهور له منذ فترة طويلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: "نحن نحبك"، فرد عليهم بالقول و"أنا أحبكم" أيضا.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة بالسيف.

​الجدير بالذكر، أن الملك سلمان عين ابن أخيه الشقيق، الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، قبل أن يتنازل الأخير عن المنصب لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، والذي كان وليا لولي العهد.

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