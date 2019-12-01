نجم ليفربول: الهوس بمحمد صلاح في قطر لا يصدق

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يرى أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب ليفربول، أن شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط تعزز من فرصة الفريق في التتويج بكأس العالم للأندية، المقامة في قطر.

وعقب ما شاهده من دعم الجماهير لصلاح خلال مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، يعتقد تشامبرلين أن الملعب بأكمله كان "مصريا".

ويستعد الريدز مساء اليوم السبت، لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نهائي البطولة.

وقال الإنجليزي الدولي لموقع ليفربول: "ما يجده صلاح من حفاوة في الدوحة لا يصدق. هو يستحق هذا. كمسلم هو ذو قيمة كبيرة للملايين حول العالم".

وتابع تشامبرلين "تأثيره أيضا يمتد لمن هم غير المسلمين. في الدول الإسلامية، يجد دائما استقبالا مثيرا وكبيرا للغاية".

وأكمل "محمد صلاح يقابل كل هذه الحفاوة بابتسامته الخجولة، ولكن يمكنني الشعور بمدى سعادته وشعوره بالفخر. هو يستحق كل ذلك. هو رجل متواضع جاء من مصر وعمل بجد حتى وصل للقمة".

وأتم "أتمنى أن يقدم في المباراة النهائية ما يشبع هوس الجماهير هنا به. سيكون هذا رائعا بالنسبة لنا في ظل سعينا للحصول على أول لقب لمونديال الأندية".