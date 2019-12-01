ضمن كيانات ضمت ”النصرة“ و”داعش“ و”القاعدة“.. ”واشنطن“ تصنف الحوثيين ضمن قوائم الكيانات المنتهكة للحريات الدينية

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، عن ادراج مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ضمن قوائم الكيانات التي تنتهك الحريات الدينية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها ان ذلك القرار تم اتخاذه من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مشيرة الى ان الحوثيين يأتي ضمن كيانات ضمت "جبهة النصرة" و"القاعدة" و"الشباب" و"بوكو حرام" و"داعش" و"طالبان" ككيانات ذات مخاوف خاصة تهدد الحريات الدينية.

وأعلنت الوزارة أن اللائحة السوداء للحريات الدينية، بشأن الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية شملت "الصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان"، كما تم تجديد وضع روسيا وجزر القمر وأوزبكستان، على قائمة "المراقبة الخاصة" للحكومات التي انخرطت أو تساهلت مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية.

ورفعت الخارجية الأمريكية السودان من لائحتها السوداء حول الحرية الدينية، وذكر البيان أنه تم سحب السودان من لائحة الدول التي تشكل قلق خاص في مجال الحريات الدينية، ونقلها إلى قائمة "المراقبة الخاصة "على خلفية قيام الحكومة الانتقالية هناك بخطوات هامة لمعالجة "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق (نظام البشير) للحرية الدينية".

وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من مليشيا الحوثي وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاماً بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس المليشيا الحوثي حرباً فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيوداً كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

وتم اعتماد قانون "الحريات الدينية الدولية" في العام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أمريكية ويسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.