الحوثيون يمنعون 3 من أعضاء البعثة الأممية من دخول صنعاء ويطردونهم الى الأردن الأمير محمد بن نايف يفاجئ السعوديين بحضوره في هذا الحدث مع شقيق الملك سلمان... فيديو اكتشاف جديد وثوري يفسر سر العقم لدى الذكور! أول تعليق من باكستان على أسباب غياب عمران خان عن قمة ماليزيا نجم ليفربول: الهوس بمحمد صلاح في قطر لا يصدق ضمن كيانات ضمت ”النصرة“ و”داعش“ و”القاعدة“.. ”واشنطن“ تصنف الحوثيين ضمن قوائم الكيانات المنتهكة للحريات الدينية مصر تعلن آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي حمد بن جاسم يبيع فندقين في لندن لشركة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي الأرصاد يوجه تحذيرا هاما للمواطنين وطقس شديد البرودة في 6 محافظات يمنية علكة تساهم باكتشاف ملامح وجه طفلة عاشت قبل 5700 عام... فيديو
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، عن ادراج مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ضمن قوائم الكيانات التي تنتهك الحريات الدينية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها ان ذلك القرار تم اتخاذه من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مشيرة الى ان الحوثيين يأتي ضمن كيانات ضمت "جبهة النصرة" و"القاعدة" و"الشباب" و"بوكو حرام" و"داعش" و"طالبان" ككيانات ذات مخاوف خاصة تهدد الحريات الدينية.
وأعلنت الوزارة أن اللائحة السوداء للحريات الدينية، بشأن الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية شملت "الصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان"، كما تم تجديد وضع روسيا وجزر القمر وأوزبكستان، على قائمة "المراقبة الخاصة" للحكومات التي انخرطت أو تساهلت مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية.
ورفعت الخارجية الأمريكية السودان من لائحتها السوداء حول الحرية الدينية، وذكر البيان أنه تم سحب السودان من لائحة الدول التي تشكل قلق خاص في مجال الحريات الدينية، ونقلها إلى قائمة "المراقبة الخاصة "على خلفية قيام الحكومة الانتقالية هناك بخطوات هامة لمعالجة "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق (نظام البشير) للحرية الدينية".
وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من مليشيا الحوثي وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاماً بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس المليشيا الحوثي حرباً فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيوداً كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وتم اعتماد قانون "الحريات الدينية الدولية" في العام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أمريكية ويسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.