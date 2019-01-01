الأرصاد يوجه تحذيرا هاما للمواطنين وطقس شديد البرودة في 6 محافظات يمنية

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توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت ، انخفاض درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين مئويتين عن الأيام القليلة الماضية، خاصة على المرتفعات الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن يكون الطقس بارد إلى شديد البرودة جاف وصحو مع احتمال تكون الصقيع أثناء المساء والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الجبلية خاصة "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع".
وأشار إلى أن الطقس سيكون غائم جزئيا على السواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى ، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية.
ونبه المركز الموطنين بالمرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية من الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية تشكل الصقيع.
كما نبه الصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.
وفيما يلي ينشر مأرب برس درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن اليمنية:
( المدينة) ( العظمى) ( الصغرى)
صنعاء 05 04
عدن 30 24
تعز 28 11
المكلا 30 20
الحديدة 30 23
سيئون 26 10
المخاء 29 22
ذمار 04 03
إب 24 07
الغيظة 31 18
الكود 30 24
عتق 22 09
مأرب 23 11
صعدة 23 10
المحويت 21 12
عمران 04 03
الجوف 22 11
شعيب 16 01 00
سقطرى 29 21
حجة 20 07
البقع 21 10
السدة 21 06