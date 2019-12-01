4apkإل جي تطلق جيلها الجديد من شاشات الحواسب

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت شركة إل جي عن نيتها الكشف عن جيلها الجديد من شاشات Ultra المخصصة للحواسب، خلال مشاركتها في معرض CES 2020 مطلع العام القادم.

وقال موقع lgnewsroom إن إل جي ستطلق 3 أنواع من هذه الشاشات، ستتميز جميعها بمفصل متحرك يسمح بتدوير الشاشة بشكل أفقي وعمودي لتتناسب مع الوضعية التي يفضلها المستخدم.

وأول نموذج من هذه الشاشات UltraFine Ergo سيأتي بمقاس 31.5 بوصة، بدقة عرض (2160/3840) بيكسل، وبمعدل سطوع 350 شمعة، وتردد 60 هيرتزا.

وستدعم هذه الشاشة تقنية AMD Radeon FreeSync ، وستزود بمنفذ USB-C، ومنفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort.

أما النموذج الثاني UltraGear فسيأتي بمقاس 27 بوصة، ودقة عرض (2160/3840) بيكسل، بمعدل سطوع 450 شمعة، وتردد 144 هيرتز، وسيدعم تقنية G-SYNC، وسيحوي منفذين HDMI و DisplayPort.

والنموذج الأكبر UltraWide سيأتي بمقاس 37.5 بوصة، بأبعاد 21:9، ودقة عرض (1600/3840) بيكسل، وسيحوي منفذين HDMI وDisplayPort، وسيدعم أيضا تقنية المزامنة G-SYNC.