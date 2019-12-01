هل يثأر محمد صلاح ورفاقه من فلامنيغو الليلة بعد نحو 40 سنة؟ «التوقيت والقنوات الناقلة» للنهائي العالمي

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يسدل الستار اليوم السبت على فعاليات واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة في المباراة النهائية للبطولة المقامة حاليا في قطر.

وتعود المواجهة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في نهائي مونديال الأندية بعدما حرم العين الإماراتي فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في العام الماضي من بلوغ النهائي.

وكانت هذه المرة هي الرابعة فقط من بين 15 نسخة في تاريخ مونديال الأندية منذ أقيمت البطولة بنظامها الحالي في 2005 التي تخلو فيها المباراة النهائية من بطل أمريكا الجنوبية.

وتترقب البطولة الحالية مساء اليوم النهائي الحادي عشر في تاريخها بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأكد الفريقان جدارتهما بالتأهل إلى المباراة النهائية في هذه البطولة التي تُجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية اللعب في الأدوار الأولى حيث يبدأ كل منهما مشاركته في البطولة من المربع الذهبي.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة، التي يخوضها للمرة الثانية فقط، بفوز مثير ودرامي على مونتيري المكسيكي في مباراة كشفت بعض السلبيات لكنها أكدت أيضا أن ليفربول هو الفريق الأكثر اكتمالا في الصفوف والأكثر ترشيحا للفوز باللقب في النسخة الحالية.

وفرض ليفربول سيطرته شبه المطلقة على مجريات اللعب في الشوط الأول أمام مونتيري لكنه خرج بنتيجة التعادل الإيجابي 1 / 1 بعدما فضل مديره الفني الألماني يورجن كلوب منح الراحة للاعبيه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو تاركا مهمة الهجوم إلى جوار النجم المصري الشهير محمد صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، للمهاجمين السويسري شيردان شاكيري والبلجيكي ديفوك أوريجي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، قدم مونتيري أداء خططيا رائعا بقيادة مديره الفني الأرجنتيني أنطونيو محمد الذي سعى للوصول بالمباراة إلى الوقت الإضافي ولكن كلوب فطن إلى هذا فدفع بالثنائي الهجومي ماني وفيرمينو بعدما أخرج شاكيري وأوريجي لتصنع هذه التغييرات الفارق.

وأفلت ليفربول من دوامة الوقت الإضافي من خلال تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق البديلين ترينت ألكسندر أرنولد وفيرمينو حيث صنع أرنولد الهدف بتمريرة نموذجية ثم سجل فيرمينو الهدف بلمسة سحرية.

ولكن المباراة النهائية اليوم تختلف بالتأكيد عن سابقتها وهو ما قد يدفع كلوب بإشراك قوته الضاربة منذ البداية والاعتماد على خط الهجوم الناري المؤلف من صلاح وماني وفيرمينو سويا منذ البداية لاسيما وأن الفريق خسر فرصة الاستمرار في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بسبب البطولة الحالية.

وكان ليفربول حضر إلى الدوحة بجميع لاعبيه وتشكيلته الأساسية تاركا المشاركة في كأس رابطة المحترفين للفريق الثاني بالنادي والذي خسر أمام أستون فيلا صفر / 5 يوم الثلاثاء الماضي وودع البطولة.

ولهذا، سيدفع كلوب بقوته الضاربة في مباراة اليوم لحسم المواجهة وإحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ولكن الفريق قد يفتقد جهود بعض نجومه الأساسيين أيضا حيث تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع فيرجيل فان دايك أفضل مدافع في العالم وجورجينهو فاينالدوم.

وفي المقابل، استهل فلامنجو مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الهلال السعودي بطل آسيا 3 / 1 حيث قلب الفريق تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني.

ولم يظهر فلامنجو خلال الشوط الأول بالمستوى الذي يؤهله للتأهل إلى النهائي لكن مديره الفني البرتغالي جورجي جيسوس أطلق العنان للاعبيه الموهوبين مثل رافينيا والمهاجمين برونو هنريكي وجورجيان دي أراسكايتا ليستغلوا مهاراتهم الفردية لصالح الفريق في الشوط الثاني ما أسفر عن الأهداف الثلاثة للفريق.

ولهذا ينتظر أن يشهد استاد "خليفة الدولي" الليلة مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين يمتلك كل منهما أسلحته وأدواته القادرة على حسم اللقاء.

ورغم الترشيحات القوية التي تصب في صالح ليفربول، أكد فلامنجو خلال مباراة الهلال أنه يمتلك الأنياب الهجومية والقدرات الفنية والمهارية التي يمكنه من خلالها التحدي مع ليفربول.

ويقف التاريخ في صف ليفربول بصفته بطل أوروبا حيث أحكم بطل أوروبا قبضته على لقب مونديال الأندية خلال الأعوام الستة الماضية ويتطلع ليفربول إلى الحفاظ على هذا السجل.

كما أن اللقب كان من نصيب أبطال أوروبا في 11 من 14 نسخة سابقة منذ أقيمت البطولة بنظامها الحالي في 2005.

ولكن تاريخ البطولة يشهد أيضا على أن المشاركة الوحيدة السابقة لليفربول في هذه البطولة بنظامها الحالي كانت في 2005 وانتهت بهزيمته صفر / 1 أمام ساو باولو البرازيلي.

كما انتهت المواجهة العالمية الرسمية الوحيدة السابقة بين ليفربول وفلامنجو بالذات بهزيمة ليفربول صفر / 3 في مباراة كأس انتركونتيننتال عام 1981.

كما ينتظر أن تشهد مدرجات الاستاد اليوم حضورا جماهيريا كبيرا لكل من الفريقين حسبما أظهرت مباراتا الدور قبل النهائي.

وكانت المدرجات شهدت في مباراة فلامنجو والهلال حضور أكثر من 21 ألف مشجع معظمهم من عشاق الفريق البرازيلي الذين زحفوا خلفه من كل مكان.

وفي المقابل، شهد الاستاد نفسه حضور أكثر من 45 ألف مشجع في مباراة ليفربول ومونتيري معظمهم من عاشقي النجم المصري محمد صلاح وأنصار ليفربول في المنطقة العربية.

التوقيت والقنوات الناقلة

المباراة تأتيكم تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”خليفة“ الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي.

كما تسبق مباراة النهائي ، مباراة المركز الثالث بين الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي مساء اليوم عند الساعة 5:30 بتوقيت مكة.