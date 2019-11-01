في عملية نوعية .. الجيش يعلن مصرع اركان حرب ويشن هجوما خلف عشرات القتلى والجرحى الحوثيين

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سيطرت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية، مسنودة بمقاتلات دعم الشرعية على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة (شمال اليمن).

وقال قائد محور ازال قائد اللواء ١٠٢ خاصة العميد ياسر الحارثي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرق مركز المديرية.

وقال "ان العملية أسفرت عن مصرع اركان حرب الميليشيا في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح اخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار، مشيرا إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.