أسوأ كلمات المرور في 2019 ..نصائح لإنشاء كلمة المرور

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - تكنولوجيا

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تعرف على أسوأ كلمات المرور في 2019.. ونصائح لإنشاء الأفضل

من المفهوم لماذا يلجأ البعض إلى إنشاء كلمات مرور بسيطة، فهي أسهل للتذكر مع وجود العديد من الحسابات على الإنترنت التي تتطلب كلمات مرور؛ لذلك فإن الميل نحو إنشاء كلمات مرور سهلة التخمين، أو استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب مرتفع للغاية.

لكن المشكلة الناجمة عن ذلك تكمن في أنه إذا كانت كلمة المرور سهلة التخمين، فإن فرصة تمكن القراصنة من تخمينها ستكون سهلة أيضا، مما يترك بياناتك الشخصية عرضة للسرقة. ورغم هذه المخاطر، فإن العديد من الناس لا يزالون يفضلون استخدام كلمات مرور سيئة جدا وسهلة الاختراق، وأصدرت شركة أمن المعلومات "سبلاش داتا" قائمة بأسوأ مئة كلمة مرور لعام 2019.

وتضم القائمة في معظمها كلمات مرور غير مفاجئة، مثل استخدام أرقام مكررة أو متوالية، أو مرجعيات ثقافية مشهورة (أسماء فنانين أو أفلام أو أغنيات، إلخ)، أو الأسماء الأولى للمستخدمين. لكن كانت هناك أيضا بعض الاختيارات المثيرة لكلمات المرور، بما في ذلك كلمات مرتبطة بالأغذية مثل "جبنة" (cheese)، والتي جاءت في المرتبة السبعين، وبعض كلمات المرور اللافتة الأخرى تضمنت كلمات مثل اسم الرئيس الأميركي "donald"، أو الفيلم الشهير "starwars"، أو التنين (dragon)، أو اسم نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير "liverpool".

وجاءت هذه الكلمات في المراتب 34 و79 و23 و31 على التوالي. وتعود أسوأ عشر كلمات مرور لعام 2019 -على الأرجح- إلى أنها من أسهل الكلمات التي يمكن تخمينها. ونظرا لأن العديد من الناس يستخدمون حاليا كلمات المرور هذه (أو استخدموها في مرحلة ما العام الماضي) فمن المهم استعراضها وتقديم بعض النصائح حول كيفية إنشاء كلمات مرور أفضل لعام 2020.

إذا كانت كلمة المرور سهلة التخمين بالنسبة لك فإنها ستكون سهلة الاختراق أيضا بالنسبة لقراصنة الإنترنت (رويترز) إذا كانت كلمة المرور سهلة التخمين بالنسبة لك فإنها ستكون سهلة الاختراق أيضا بالنسبة لقراصنة الإنترنت

أسواء عشر كلمات مرور لعام 2019 وفقا لموقع "سبلاش داتا" بالعد التنازلي هي:

10- 123123

9- 111111

8- iloveyou

7- 12345

6- 12345678

5- 1234567

4- password

3- qwerty

2- 123456789

1- 123456

وبالنظر إلى كلمات المرور أعلاه، يتبين لماذا تعتبر "فظيعة"، فليس بينها كلمة مرور تتطلب تفكيرا كثيرا أو جهدا لتخمينها، ونصفها عبارة عن متغيرات من كلمة المرور 12345. وعبارة (iloveyou) رغم لطافتها فإنها شائعة جدا. فإذا كنت ممن يستخدمون إحدى تلك الكلمات أو كلمة شبيهة بها، فعليك تغييرها فورا.

نصائح تساعدك في إنشاء كلمات مرور أفضل:

1- لا تستخدم كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب على الإنترنت، وحاول قدر المستطاع استخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب، لأنه عند استخدام كلمة المرور ذاتها في حساباتك المتعددة، فسيتمكن المخترق الذي تعرَّف على كلمة مرور أحد الحسابات أن يخترق كافة حساباتك الأخرى.

2- وفقا لشركة أمن الإنترنت "ويبروت"، فإن كلمات المرور القوية تكون أطول وتضم حروفا إنجليزية عالية وأخرى منخفضة (uper and lower case letters)، وتتضمن أيضا أرقاما ورموزا؛ ومثل كلمات المرور تلك لا تحتوي على أي إشارة إلى معلومات شخصية أو كلمات قاموسية.

3- استخدم برنامجا لإدارة كلمات المرور. إذا كنت لا تستطيع تذكر كلمات المرور العديدة لديك، والتي تحتوي على خليط عشوائي من الأرقام والحروف والرموز، فإن برنامجا جيدا لإدارة كلمات المرور قد يساعدك في هذا الأمر. وبعضها قد يولد لك كلمات مرور آمنة.

المصدر : مواقع إلكترونية