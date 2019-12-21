آخر الاخبار

أسوأ كلمات المرور في 2019 ..نصائح لإنشاء كلمة المرور أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني برامج تجسس إسرائيلية تستهدف هواتف المسؤولين الباكستانيين مهاتيرمحمد في ختام القمة الإسلامية : قد نتعرض للحصار مثل قطر لجنة حوثية للتحقيق في حالات الفرار الجماعي بالساحل الغربي غزوة العباءات آخر غزوة حوثية انقضاض على ملابس نسائية حملة جديدة لخنق الإقتصاد من الحوثيين (سحب العملة الجديدة) أردوغان يهدد واشنطن... سنفرض عقوبات مماثلة كلمة السر... لماذا يستحيل أن يتخلى الناتو عن تركيا أو يفرض عليها عقوبات لقاء تشاوري موسع بـ«مأرب» يناقش سبل إستيعاب المبادرات الشبابية بالمحافظة

سبأفون .. أصالة وتواصل

أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 261

أسعار صرف العملات اليوم السبت 21-12-2019

أولا أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:

الدولار الأمريكي : 602للشراء والبيع 605

الريال السعودي: الشراء: 153.5 والبيع: 154

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء:

الدولار الأمريكي : الشراء: 582 والبيع: 585

الريال السعودي:الشراء 154.6 والبيع 154.9

إقراء أيضاً
شبح الإفلاس يهدد ثلاثة بنوك في دولة عربية شهيرة
صندوق النقد الدولي يتخذ إجراءات جدية لإسقاط ديون احد الدول العربية
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بفضل انفراجة بين الصين وأميركا
أسعار صرف العملات اليوم الخميس أمام الريال اليمني
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء
أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس