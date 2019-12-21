أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني

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أسعار صرف العملات اليوم السبت 21-12-2019
أولا أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:
الدولار الأمريكي : 602للشراء والبيع 605
الريال السعودي: الشراء: 153.5 والبيع: 154
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء:
الدولار الأمريكي : الشراء: 582 والبيع: 585
الريال السعودي:الشراء 154.6 والبيع 154.9