لقاء تشاوري موسع بـ«مأرب» يناقش سبل إستيعاب المبادرات الشبابية بالمحافظة

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب د. منير لمع، اليوم الجمعة على أهمية استيعاب المبادرات الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم لها.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع بقيادات وممثلي المبادرات والفرق الشبابية الذي نظمه قطاع الشباب بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب.

ويأتي هذا اللقاء مع تزايد الحضور الشبابي اللافت في محافظة مأرب خلال العام ٢٠١٩ بإقامة العشرات من الأنشطة النوعية بمجالات مختلفة استفاد منها الألاف من الشباب وكافة شرائح المجتمع في محافظة مأرب والتي تحظى بدعم وزارة الشباب والرياضة بمختلف قطاعاتها .

و كٌرّس النقاش حول الإنجازات السابقة للمبادرات وتم وضع العديد من الآراء والأفكار المرتبطة بطموح الشباب كما تم عرض العديد من المعوقات التي تمنى الشباب أن يكون للوزارة ممثلة بقطاع الشباب دور حيوي وحضور حقيقي لحلحلة هذه المعوقات.

وأثنى الوكيل المساعد على جهود مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب المبذولة من قبل فريق المكتب واستيعابهم لكل الشباب النشيط والطموح واختتم كلمته بنقل تحيات معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ودعمه الدائم واهتمامه الكبير واللازم وتوجيهاته المستمرة بهذا الشأن لشريحة الشباب.

من جهته حيا مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان الشباب على طموحهم في خدمة المجتمع و جهودهم الواضحة والملموسة مؤكداً لهم أن المكتب مفتوح لكل الشباب والمبادرات الذين يعملون جنباً لجنب من أجل الحفاظ على وطنهم والعمل على تنميته المستدامة.

حضر اللقاء داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة.