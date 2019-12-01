لقاء تشاوري موسع بـ«مأرب» يناقش سبل إستيعاب المبادرات الشبابية بالمحافظة الازدواجية في جني الضرائب تدفع بائع قات لـ«حرق سيارته» أمام الملأ هذا ما تعرّض له قيادي في الجيش الوطني عقب خروجه من صلاة الجمعة إنجاز أمني جديد..الخلية المتورطة برصد واغتيال الجندي «حريش»تقع في شباك الأجهزة الأمنية اللواء أمين العكيمي يوجه رسائل خاصة إلى لجنة الاعمار في اليمن ومعين عبدالملك ويكشف عن تسهيلات كبيرة للمستثمرين في محافظة الجوف السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد بالرياض (صور) بوتين يهنئ فنانة شهيرة بعيد ميلادها شبح الإفلاس يهدد ثلاثة بنوك في دولة عربية شهيرة ثغرة خطيرة في واتسآب.. مستخدم واحد يمكنه تدمير حسابات كل أصدقائه الفنانة أحلام تكشف عن مهنتها قبل احتراف الغناء
أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب د. منير لمع، اليوم الجمعة على أهمية استيعاب المبادرات الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم لها.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع بقيادات وممثلي المبادرات والفرق الشبابية الذي نظمه قطاع الشباب بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب.
ويأتي هذا اللقاء مع تزايد الحضور الشبابي اللافت في محافظة مأرب خلال العام ٢٠١٩ بإقامة العشرات من الأنشطة النوعية بمجالات مختلفة استفاد منها الألاف من الشباب وكافة شرائح المجتمع في محافظة مأرب والتي تحظى بدعم وزارة الشباب والرياضة بمختلف قطاعاتها .
و كٌرّس النقاش حول الإنجازات السابقة للمبادرات وتم وضع العديد من الآراء والأفكار المرتبطة بطموح الشباب كما تم عرض العديد من المعوقات التي تمنى الشباب أن يكون للوزارة ممثلة بقطاع الشباب دور حيوي وحضور حقيقي لحلحلة هذه المعوقات.
وأثنى الوكيل المساعد على جهود مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب المبذولة من قبل فريق المكتب واستيعابهم لكل الشباب النشيط والطموح واختتم كلمته بنقل تحيات معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ودعمه الدائم واهتمامه الكبير واللازم وتوجيهاته المستمرة بهذا الشأن لشريحة الشباب.
من جهته حيا مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان الشباب على طموحهم في خدمة المجتمع و جهودهم الواضحة والملموسة مؤكداً لهم أن المكتب مفتوح لكل الشباب والمبادرات الذين يعملون جنباً لجنب من أجل الحفاظ على وطنهم والعمل على تنميته المستدامة.
حضر اللقاء داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة.