هذا ما تعرّض له قيادي في الجيش الوطني عقب خروجه من صلاة الجمعة

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نجا القيادي في الجيش الوطني العقيد محمد سنيد اليوم الجمعة من محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة العلياء بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

وقال مصدر عسكري إن القيادي سنيد وبعد خروجه من صلاة الجمعة تعرضت سيارته لوابل من الرصاص إلا انه نجى هو ومرافقيه، فميا لاذ المسلحون بالفرار.

المصادر ذكرت أنه تم تبادل إطلاق النار بين مرافقي العميد سنيد والمسلحين وتم رصد أسماء المهاجمين وتسليمها للجهات الأمنية بالمحافظة.

وعقب الحادثة بساعات أعلنت الجهات الأمنية في بيحان إلقاء القبض على واحد من المطلوبين فيما ما تزال تلاحق من تبقى منهم.