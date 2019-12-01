إنجاز أمني جديد..الخلية المتورطة برصد واغتيال الجندي «حريش»تقع في شباك الأجهزة الأمنية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بـ "وادي وصحراء محافظة حضرموت" من إلقاء القبض على عنصرين من خلية متورطة برصد واغتيال الجندي في اللواء 101 شرطة جوية عبدالله عوض حريش جندي تابع للواء 101 شرطة جوية في 16 يوليو 2019م بجانب مسجد الخير بمدينة سيئون.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المدير العام للأمن بحضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني بأن إدارة أمن سيئون باشرت فورا بتحرياتها حول عملية الاغتيال لمعرفة المشتبه المتورط في العملية ومتابعته ورصد تحركاته لمدة ثلاثة أشهر ، مضيفا أنه بجهود رجال التحريات تحركت قوة أمنية لمداهمة ومطاردة المتهم الأول التي تمكنت من إصابته بثلاث طلقات في رجله لكنه تمكن من الهروب إلى مديرية القطن ثم إلى محافظة مأرب.
وٱشار "العميد العوبثاني" أن الأجهزة الأمنية واصلت متابعاتها ورصدها لتحركات الجاني خلال الفترة الماضية، مبينا أنه عند عودته إلى سيئون قام الأمن بعمل خطة محكمة استمر التنسيق لها لمدة ٱسبوع بنصب كمين محكم تكللت بضبط المتهم الأول والثاني المتورطين في قضية عملية الاغتيال، ..موضحا أن المتهم الأول خلال التحقيق أعترف قيامة بعملية القتل وبتمويل من المتهم الثاني الذي قام برصد المجني عليه وحمايته عند تنفيذ عملية القتل.
وقدم العميد العوبثاني شكره لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري على تقديمه الدعم المادي والمعنوي لإداراة امن الوادي والصحراء لمواصلة نجاحها بضبط الكثير من المجرمين والمطلوبين أمنيا، مثمنا جهود إدارة أمن سيئون وكافة طاقمها بجهودها الجبارة ومواصلة تحرياتها الذي تكللت بالنجاح.