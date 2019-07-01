اللواء أمين العكيمي يوجه رسائل خاصة إلى لجنة الاعمار في اليمن ومعين عبدالملك ويكشف عن تسهيلات كبيرة للمستثمرين في محافظة الجوف

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 417

كشف اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف أن تحركا سياسيا رفيعا يجري حاليا في محافظة الجوف للوصول إلى تهيئة اصطفاف وطني شعبي متكامل لكل الأحزاب السياسية وكل شرائح المجتمع بهدف تحرير ما تبقى من محافظة الجوف.

وفي حوار مع قناة عدن الفضائية يعيد نشره موقع " مأرب برس " لأهميته " طالب اللواء أمين العكيمي كل من رئيس لجنه الاعمار معالي السفير السعودي محمد ال جابر والاخ رئيس الوزراء معين عبد الملك أن يبعدا النظارة السوداء التي بينهم وبين محافظة الجوف , مضيفا وعليهم ان ينطروا الى الجوف بعين الحقيقة الموجودة .

ومضى قائلا" اقدم رسالتي للإخوة في لجنة الاعمار بالتحالف ان يقدموا الكثير لمحافظة الجوف ونريد ان تكون نظرتهم للجوف اعلى مما رائينا , فالذي رئيناه صراحة " هو أننا لا نستحق الاهتمام واننا لا نستحق الاعمار ولا نستحق شيئي وما قدم لنا بسيط لا يساوى بما اعطي في اماكن أخرى, فمحافظة الجوف محافظة محرومه طوال تاريخها وعلى الاخوة في لجنه الاعمار ان ينظروا الينا بعين الحقيقية .

وحول موضوع الاستثمارات قال العكيمي " محافظة الجوف تفتح صدرها للجميع لا يوجد تفريق بين جوفي او تعزي او ابي لا يوجد تسميات اخرى , في الجوف هنا ابناء اليمن وابناء الوطن في جوف اليمن...

وأضاف " ندعو كل من عنده قدره او نية للاستثمار في محافظة الجوف فنحن نرحب به وسيجد الحماية .

كما سنقدم لهم التسهيلات وسنقدم له الارض مخططة تخطيط عمراني وسنقدم له كل ما يحتاج , فنحن مستعدون ان نتواجد مع المستثمرين في كل ما يجب ان نقوم به, وسنقدم له ضمانة تضمن له حقوقه وسنضمن له العدل والمساواة.

وحول دور المنظمات الدولية في الجوف قال العيكمي " بالنسبة للمنظمات الدولية فهي شبه معدومة عندنا فليس لها وجود .

كما تحدث المحافظ خلال حواره عن مجمل من القضايا المتعلقة في محافظة الجوف والمشاريع المنفذة الخدمية والاستثمارية وما يتضمنه برنامج الاستثمار في المحافظة للعام القادم من مشاريع في مختلف مجالات التنمية...

موكداً بانه خلال الايام القادمة سيتم وضع حجر الاساس لعدة مشاريع استثمارية في مدنية اليتمه التابعة لمديرية خب والشعف تشمل مدينة سكنية واسواق مركزيه ومرافق خدمات تجارية ينفذها رأسمال محلي والذي يحظى بدعم من السلطة المحلية الذي قدمت للمستثمرين تسهيلات متعددة لدعم الاستثمار في المحافظة ....

للاطلاع على نص الحوار كاملا انقر هنا