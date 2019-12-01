السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد بالرياض (صور) بوتين يهنئ فنانة شهيرة بعيد ميلادها شبح الإفلاس يهدد ثلاثة بنوك في دولة عربية شهيرة ثغرة خطيرة في واتسآب.. مستخدم واحد يمكنه تدمير حسابات كل أصدقائه الفنانة أحلام تكشف عن مهنتها قبل احتراف الغناء عاجل : اردوغان يكشف السر الحقيقي وراء غياب باكستان عن حضور قمة كوالالمبور ”واشنطن بوست“ تسرد عوامل ومتطلبات انهاء حرب اليمن وتؤكد ”لن تنتهي الحرب بانسحاب التحالف“ شاهد بالفيديو كيف أحالت ألغام الحوثيين البحرية جسد حوت عملاق في البحر الاحمر معارك شرسة في ”الحديدة“ عقب هجوم حوثي عنيف ضجة في السعودية بسبب ما فعله وزير الحرس الوطني مع الأمير محمد بن سلمان
نجحت دوريات الأمن بالعاصمة السعودية في ضبط مقيمين من جنسية آسيوية، كانا يديران منزلا شعبيا مكونا من دورين، حولاه لمستشفى يستقبلان فيه طالبات التوليد والإجهاض.
ورصدت دوريات الأمن نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل بحي الزهور في العاصمة الرياض، يتردد عليه أشخاص من جنسيات مختلفة.
وتولى رجال الأمن مراقبة المكان، واتضح أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمال من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.
وتمكن الأمن من محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى عثر بداخله على نساء في غرف الإجهاض وقد ركبت لهن مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.
كما عثر على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء الإجهاض، ومخرج مخف للهروب في حال تم ضبط الموقع.
وجرى ضبط شخصين من العاملين في المستشفى المذكور، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي ينجح فيها الأمن بالرياض في أقل من شهر، بضبط منزل في الحي نفسه، يستقبل النساء للإجهاض والتوليد.