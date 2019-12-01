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بوتين يهنئ فنانة شهيرة بعيد ميلادها

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنانة الشعب الروسي وألمع الروسيات، أناستاسيا فيرتينسكايا، بعيد ميلادها الـ75.

ونشر موقع الكرملين الإلكتروني برقية التهنئة التي بعث بها فلاديمير بوتين إلى نجمة السينما والمسرح الروسيين.

وجاء في البرقية "الجميع يعرفونك كفنانة رائعة أهدت السينما الوطنية والشعب الروسي سلسلة من الأعمال التي يميزها الذوق الفني المرموق والأداء اللامع".

وتمنى الرئيس الروسي للنجمة موفور الصحة والرخاء.

ويذكر أن، أناستاسيا فيرتينسكا بصفتها ابنة للفنان الروسي الموهوب، الأكسندر فيرتينسكي، بدأت مسيرتها الإبداعية بسن 15 عاما حيث شاركت في تصوير أفلام "الأشرعة الحمراء " و"الإنسان البرمائي" و" الحرب والسلم" و" آنا كارينينا" وغيرها. ولديها أدوار مسرحية لا تنسى في مسارح موسكو "تاغانكا" و"سوفريمينيك" والمسرح الفني.

 
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