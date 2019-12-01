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شبح الإفلاس يهدد ثلاثة بنوك في دولة عربية شهيرة

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قامت الوكالة الدولية للتصنيفات الائتمانية " ستاندرد آند بورز"، يوم أمس، بتخفيض تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، البنوك الثلاثة التي تم تخفيض تصنيفها إلى درجة CCC من -B وهي "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بنك ميد".

ووفقا للوكالة، فإن البنوك المستهدفة تعاني من ضغوط الطلب المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وقالت الوكالة، في بيان: "نفهم أن تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيرا، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة، والانتفاضة، والإغلاق المستمر للمصارف، والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية".

وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة، أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري وتمت، بالأمس، تسمية حسان دياب رئيسا جديدا للحكومة.

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