الفنانة أحلام تكشف عن مهنتها قبل احتراف الغناء

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن مهنتها، قبل أن تحترف الغناء، وتصبح من أبرز الفنانات في العالم العربي.

وأشارت أحلام في جلسة أسئلة وأجوبة سريعة معها، على هامش مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس"، إلى أنه بعد وفاة والدها، كانت تدرس في الصباح وتعمل في التدريس بعد الظهر، لافتة إلى أنها عملت في الكثير من المهن حتى تستطيع تحمل نفقة أشقائها بعد رحيل والدهم.

وقالت: "بعد وفاة أبي أنا وأخواتي تولينا رعاية إخواني، فكنت أدرس في الصباح وأعمل بالتدريس بالعصر، واشتغلت 10 صنائع".

وأكدت الفنانة الإماراتية أن الهاتف المحمول لم يكن متواجدا في منزل عائلتها، بينما كان والدها يحمل هاتفه في حقيبة كبيرة، تقفل وتفتح لاستخدامه.

وعن أكثر صديقة تتواصل معها عبر الهاتف الذكي، قالت أحلام إنها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد.

كما أفصحت أنها كثيرا ما حطمت هواتفها الذكية، نتيجة انفعالها من بعض المكالمات التي تردها.

ويشارك في التحكيم بالموسم الخامس والجديد من برنامج "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.