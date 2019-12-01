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شاهد بالفيديو كيف أحالت ألغام الحوثيين البحرية جسد حوت عملاق في البحر الاحمر

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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كشفت مصادر ملاحية يمنية عن نفوق حوت عملاق في سواحل البحر الأحمر غربي البلاد.

وعثر أفراد البحرية اليمنية المتمركزين في إحدى الجزر التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة على الحوت النافق على أحد سواحل الجزيرة.

وأوضح مصدر عسكري أن البحرية اليمنية أرجعت السبب في نفوق الحوت إلى انفجار لغم حوثي تم زراعته في سواحل البحر الأحمر بالقرب من المياه الدولية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحوت النافق وعليه آثار جراح كبيرة في جسده يرجح أنها ناتجة من انفجار اللغم.

 

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