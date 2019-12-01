معارك شرسة في ”الحديدة“ عقب هجوم حوثي عنيف

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في مواجهات عنيفة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن "الحوثيين دفعوا بمئات العناصر من مسلحيهم وشنوا هجوما واسعا شمال غربي منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)“.

وأكد المركز ان معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، اندلعت عقب هجوم مليشيا الحوثي، واستمرت لأكثر من ساعتين، مشيرا الى أن "القوات المشتركة صدت الهجوم الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".



ولفت إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير عدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للحوثيين.



وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت القوات المشتركة، إلحاق خسائر بشرية في صفوف المليشيا أثناء التصدي لهجوم مماثل شنته شمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة.