ضجة في السعودية بسبب ما فعله وزير الحرس الوطني مع الأمير محمد بن سلمان

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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أحدثت اللقطة العفوية بين وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبد الله بن بندر، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على متن طائرة "هليكوبتر" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

شارك المصور السعودي، بندر الجلعود، الصور الحديثة لولي العهد السعودي والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني على متن طائرة.

ويظهر وزير الحرس الوطني في إحدى الصور وهو يقبل يد الأمير محمد بن سلمان، في لقطة أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من مستخدمي موقع "تويتر" عن إعجابهم بالتصرف العفوي من الأمير عبد الله بن بندر، وتمنوا لهما دوام الصحة، فيما كتب مغرد سعودي لولي العهد السعودي: "القيادة لك في الأرض والجو".

​وكان الأمير عبد الله بن بندر، أدى القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، بشهر يناير/ كانون الثاني، برفقة عدد من الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى وذلك عقب صدور أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وفي أول كلمات له عقب توليه منصبه، قال وزير الحرس الوطني إن "مكتبي مفتوح للجميع، وإن كان هناك اقتراح أو رأي فالمكتب مكتبكم والوزارة لخدمة الجميع، والهدف الأسمى هو الرقي بهذا الكيان التاريخي المهم".