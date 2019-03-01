كيف خسرت الامارات معركة غير مشرفة مع قطر رغم دفعها الملايين بسخاء؟

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت صحفية نيويورك تايمز ، الجمعة ان الإمارات مولت حملات بسخاء في لندن لانتزاع استضافة كأس العالم 2022 من قطر.

واشارت الصحيفة الامريكية الى ان الحملات الإماراتية حاولت المبالغة في تصوير القلق على حقوق العمال في قطر.

واضافت ان الحملات الإماراتية تضمنت اتهامات للمسؤولين القطريين بدفع رشى لنيل استضافة كأس العالم.

ورغم هذا التمويل الاماراتي لتلك الحملات ، الا ان ابوظبي خسرت المعركة غير المشرفة باستهدافها دولة جاره لها ، ومضت الدوحة في تحضيراتها لاستضافة البطولة.

وفازت قطر بشرف استضافة منافسات بطولة كأس العالم العام 2022 كأول دولة خليجية وعربية في المنطقة.

وبدأت قطر مبكرا التحضير للبطولة الاكبر والاهم في العالم وانشأت عدة ملاعب بمواصفات عالية استعدادا لاستقبال الحدث العالمي.