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ضبط مصنع للخمور في السعودية.

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب
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تمكنت السلطات السعودية، ، من ضبط مصنع للخمور، في منطقة عسير.

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

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