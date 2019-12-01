ضبط مصنع للخمور في السعودية. نداء هام من «العديني» الى كافة القوى السياسية والحزبية منظمة دولية تخصص نصف مليون دولار لإنجاز مشروع نموذجي بـ«مأرب» التحول العظيم... أمير سعودي يكشف عن "خطة" للتغيير في المملكة شاهد..«الجيش» يُطيح بشحنة ضخمة من المواد الخطيرة التي يتعاطاها مقاتلي«الحوثي» بشكل منتظم نقل 5 متهمين باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ الى عدن محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري ليفربول يعلن صفقة جديدة حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب بالخطوات... كيف تقطع جزءا من مقطع فيديو على يوتيوب بشكل احترافي
تمكنت السلطات السعودية، ، من ضبط مصنع للخمور، في منطقة عسير.
أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.