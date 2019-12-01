منظمة دولية تخصص نصف مليون دولار لإنجاز مشروع نموذجي بـ«مأرب»

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس عن تخصيصها مبلغ 500 الف دولار لانشاء مدرسة اساسية نموذجية بمدينة مأرب مكونة من 12 فصلا دراسيا مع المرفقات، الى جانب انشاء ملعبا بساحتها وعلى مساحة اجمالية للمدرسة والملعب تقدر بـ 15 الف متر مربع .

جاء ذلك خلال لقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح اليوم بالقائم بأعمال مكتب المنظمة في المحافظة انجيلا أوستن، .

ناقش اللقاء الاجراءات التي تمت لانشاء مقر للمنظمة بمأرب بحيث يكون مجمعا لمكاتب مختلف المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة، لتسهيل تقديم خدماتها الانسانية في محافظات اقليم سبأ (مأرب، الجوف، والبيضاء) والعمل على الاستجابة السريعة للاحتياجات الانسانية.

كما جرى مناقشة امكانية تدخلات المنظمة لمساعدة السلطة المحلية في انشاء مخيمات ايوائية جديدة لنقل النازحين القاطنين في كلية المجتمع وبعض المكاتب الحكومية بهدف اعادة تأهيل كلية المجتمع لتقوم بدورها كمؤسسة تعليمية وتدريبية مهنية، وتمكين موظفي المكاتب الحكومية التي يسكنها النازحون من العمل داخل مقراتهم في مكتبهم الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين.

ورحب الوكيل مفتاح بتخصيص المنظمة مبلغ تمويل انشاء المدرسة النموذجية والتي سيكون لها اثر كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة والمساعدة في تخفيف مشكلة اكتضاض الفصول الدراسية بالطلاب وزيادة السعة الاستيعابية في المدارس بنسبة تصل الى 300 في المائة جراء الموجات الكبيرة للنازحين الى المحافظة واستمرار تدفق النازحين بشكل مستمر، ما مثل تحديا كبيرا امام مكتب التربية في استيعاب هذه الاعداد من الطلاب .

كما رحب وكيل المحافظة الدكتور مفتاح بالخطوات التي قامت بها المنظمة من اجل انشاء المبنى الذي يضم مكتبا لها وللمنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة والتي من شأنها تعزيز الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمنظمات الاممية في الجانب الانساني من اجل التقييم الحقيقي والمستمر للاحتياجات الانسانية في المحافظة والعمل على الاستجابة لها بعد سنوات من غياب الدور الفاعل للمنظمات الدولية في هذا الجانب وترك السلطة المحلية لوحدة في مواجهة هذه الاعباء عدى بعض المساعدات الخجولة من هنا وهناك.