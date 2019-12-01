شاهد..«الجيش» يُطيح بشحنة ضخمة من المواد الخطيرة التي يتعاطاها مقاتلي«الحوثي» بشكل منتظم

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية في مأرب إن قوات الجيش الوطني ضبطت كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت المصادر أن كتيبة الحماية التابعة للواء 13 مشاة بالمنطقة العسكرية الثالثة ضبطت اليوم 280 كيلو من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق الميليشيا الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تمت في نقطة الرقع بمنطقة "نجد المجمعة" جنوبي محافظة مأرب.

ومؤخراً.. ضبطت قوات الجيش عشرات الشحنات المخدرة التي ترسل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.