التحول العظيم... أمير سعودي يكشف عن "خطة" للتغيير في المملكة شاهد..«الجيش» يُطيح بشحنة ضخمة من المواد الخطيرة التي يتعاطاها مقاتلي«الحوثي» بشكل منتظم نقل 5 متهمين باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ الى عدن محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري ليفربول يعلن صفقة جديدة حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب بالخطوات... كيف تقطع جزءا من مقطع فيديو على يوتيوب بشكل احترافي بينها 3 عربية تفوقت على موسكو.. أكثر المدن مراقبة للسكان بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من فيفا وتفوق قطر والجزائر عاجل: ”حسان دياب“ رئيسا للحكومة اللبنانية
قالت مصادر عسكرية في مأرب إن قوات الجيش الوطني ضبطت كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكرت المصادر أن كتيبة الحماية التابعة للواء 13 مشاة بالمنطقة العسكرية الثالثة ضبطت اليوم 280 كيلو من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق الميليشيا الانقلابية.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تمت في نقطة الرقع بمنطقة "نجد المجمعة" جنوبي محافظة مأرب.
ومؤخراً.. ضبطت قوات الجيش عشرات الشحنات المخدرة التي ترسل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.