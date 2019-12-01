نقل 5 متهمين باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ الى عدن محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري ليفربول يعلن صفقة جديدة حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب بالخطوات... كيف تقطع جزءا من مقطع فيديو على يوتيوب بشكل احترافي بينها 3 عربية تفوقت على موسكو.. أكثر المدن مراقبة للسكان بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من فيفا وتفوق قطر والجزائر عاجل: ”حسان دياب“ رئيسا للحكومة اللبنانية تفاصيل الطلب اليمني المقدم لدولة الكويت وبماذا ردت الأخيرة .. 3 طائرات وميناء جديد صندوق النقد الدولي يتخذ إجراءات جدية لإسقاط ديون احد الدول العربية
أفادت مصادر عسكرية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، بضبط خمسة من المتهمين الرئيسيين في حادثة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، انه تم نقل خمسة من أصل تسعة متهمين رئيسين في حادثة إغتيال العميد عدنان الحمادي من معسكر، اللواء 35 مدرع، في منطقة "العين" بريف تعز الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت المصادر الى ان نقل المتهمين الى عدن تم بناء على طلب اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في ملابسات الحادثة، ويرأسها النائب العام الدكتور على الأعوش.
وأمس الأول، أعلن أبناء العميد عدنان الحمادي رفضهم دفن جثمان والدهم قبل إعلان اللجنة الرئاسية نتائج التحقيقات مع المتهمين باغتياله، وضبط من خطط ومول جريمة الاغتيال.