نقل 5 متهمين باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ الى عدن

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، بضبط خمسة من المتهمين الرئيسيين في حادثة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، انه تم ‏نقل خمسة من أصل تسعة متهمين رئيسين في حادثة إغتيال العميد ‎عدنان الحمادي من معسكر، اللواء 35 مدرع، في منطقة "العين" بريف تعز الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر الى ان نقل المتهمين الى عدن تم بناء على طلب اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في ملابسات الحادثة، ويرأسها النائب العام الدكتور على الأعوش.

وأمس الأول، أعلن أبناء العميد عدنان الحمادي رفضهم دفن جثمان والدهم قبل إعلان اللجنة الرئاسية نتائج التحقيقات مع المتهمين باغتياله، وضبط من خطط ومول جريمة الاغتيال.