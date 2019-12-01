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محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات
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عبر المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير لتشجيعه وليفربول أمام مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وحقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للنهائي لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل .

وقال صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "كانت مباراة صعبة. مونتيري فريق جيد ولعب بشراسة. في النهاية أظهرنا شخصيتنا في الملعب وحققنا الفوز".

وعن تعامل لاعبي مونتيري بخشونة، أضاف صلاح "هذا صحيح. كنا نلعب بحذر خوفا على أقدامنا بسبب أسلوبهم العنيف في اللعب".

وأتم محمد صلاح حديثه، مؤكدا رغبته في الفوز بالمباراة النهائية وحصد اللقب.

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